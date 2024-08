La Soluzione ♚ Un filare di cespugli La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : SIEPE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente SIEPE

Curiosità su Un filare di cespugli: La trama è in parte basata sul caso degli Scottsboro Boys, un gruppo di adolescenti afroamericani accusati ingiustamente di stupro. Pubblicato nel 1960, ebbe un immediato successo di pubblico e critica, e nel 1961 vinse il premio Pulitzer per la narrativa. Il buio oltre la siepe (To Kill a Mockingbird) è un romanzo della scrittrice statunitense Harper Lee.

Altre Definizioni con siepe; filare; cespugli; Un verde recinto; Un cespuglio ornamentale; Una parete vegetale; Si usava con la rocca per filare; Fa filare le reclute; Filare diritto; Cespugli pungenti; Cespugli bassi e ramosi; Cespugli su cui si aprono le regine dei fiori;