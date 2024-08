La Soluzione ♚ Famoso campanile pisano La soluzione di 13 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : TORRE PENDENTE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente TORREPENDENTE

Curiosità su Famoso campanile pisano: La torre di Pisa (popolarmente conosciuta come torre pendente e, a Pisa, il Campanile o la Torre) è il campanile della cattedrale di Santa Maria Assunta, nella celeberrima piazza del Duomo (Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO dal 1987) di cui è il monumento più famoso per via della caratteristica pendenza, simbolo di Pisa e fra i simboli iconici d'Italia.

Altre Definizioni con torre pendente; famoso; campanile; pisano; Presley famoso cantante rock; Easy famoso film Anni 60; Born in the famoso brano di Springsteen; Echeggia dal campanile; Il campanile che sovrasta il Duomo di Cremona; All ombra del campanile; Il casato di un genio pisano; Un grande pisano; Il fisico pisano che trovò le leggi del pendolo;