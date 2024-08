La Soluzione ♚ Esperti di vaccinazioni La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : VIROLOGI La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente VIROLOGI

Curiosità su Esperti di vaccinazioni: La virologia è la disciplina biologica (branca della microbiologia) e medica che studia i virus, le malattie che essi causano e le cure per contrastarle. Storia 1885: Louis Pasteur mette a punto il vaccino contro la rabbia, peraltro prima che se ne scoprisse la natura virale; 1898: Friedrich Loeffler e Paul Frosch riconoscono l'esistenza di agenti d'infezione più piccoli dei batteri (agenti filtrabili) in seguito alla dimostrazione della trasmissibilità per mezzo di filtrati acellulari dell'afta epizootica; 1901: Walter Reed scopre il virus della febbre gialla, il primo trasmesso dagli artropodi ad essere individuato; 1903: Adelchi Negri descrive la presenza di grosse inclusioni citoplasmatiche (corpi di Negri) nelle cellule nervose di uomini e animali infettati dal virus della rabbia; 1909: Karl Landsteiner ed Erwin Popper, mediante inoculazione intracerebrale di un filtrato di midollo spinale di un paziente affetto da poliomielite, trasmettono la malattia ai primati, dimostrando che l'agente responsabile è un virus; 1912: Alexis Carrel utilizza le prime colture di embrioni per la coltivazione dei virus.

