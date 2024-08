La Soluzione ♚ Dissoluto re assiro La soluzione di 11 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : SARDANAPALO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente SARDANAPALO

Curiosità su Dissoluto re assiro: È menzionato nei testi biblici: come Asenappar nei libri di Esdra 4:10; o Osnapper. C. Assurbanipal (/assurbani'pal/) o Sardanapalo (/sardana'palo/; in accadico , Aššur-bani-apli; in siriaco , Ashur Ban Apal, "Ashur è il creatore di un erede"; Ninive, 685 a. C. ) fu re degli Assiri. – Ninive, 631 a.

