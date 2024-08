La Soluzione ♚ I difensori di una fede La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : APOLOGETI La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente APOLOGETI

Curiosità su I difensori di una fede: In questo l'apologetica si differenzia dalla semplice apologia, che è difesa di un particolare argomento, avvenimento o individuo. È detta apologetica (dal greco pa, apologhía, «discorso in difesa») la disciplina teologica relativa a una precisa corrente di pensiero che si propone di sostenere le tesi dei propri dogmi, in difesa da opposizioni esterne.

