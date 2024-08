La Soluzione ♚ Canzonatura La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : BAIA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente BAIA

Curiosità su Canzonatura: Nei toponimi di origine anglosassone, si usa il termine "baia" anche per specchi d'acqua ampi come golfi o come mari, dato che l'inglese bay indica insenature anche molto vaste, rispetto al corrispettivo termine italiano. Una baia è un'insenatura costiera poco estesa, generalmente meno di un golfo, che presenta un'entrata dal mare o dal lago talvolta stretta ma anche larga e che poi penetra profondamente nell'entroterra.

Altre Definizioni con baia; canzonatura; È vastissima quella di Baffin; Insenatura costiera; Un tessuto usato dalle omonime ballerine indiane; Una velata canzonatura; Fine canzonatura; La canzonatura del beffardo;