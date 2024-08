La Soluzione ♚ Lo può chiudere un gemello La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : POLSINO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente POLSINO

Curiosità su Lo puo chiudere un gemello: Nelle camicie e nelle giacche esso è reso più rigido rispetto al resto della manica, in modo da mantenere la propria forma. Il polsino è la parte terminale della manica che avvolge il polso. Così come il colletto, il polsino è realizzato nello stesso materiale della manica o del resto del vestito. Nelle maglie e nelle T-Shirt a maniche lunghe, invece è spesso realizzato in materiale elastico, per stringersi intorno al polso.

