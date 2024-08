La Soluzione ♚ Un personaggio come Cucciolo La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : NANO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente NANO

Curiosità su Un personaggio come cucciolo: Un pianeta nano è un corpo celeste di tipo planetario orbitante attorno a una stella e caratterizzato da una massa sufficiente a conferirgli una forma quasi sferica, ma che non è stato in grado di "ripulire o sgomberare " la propria fascia orbitale da altri oggetti di dimensioni confrontabili: per quest'ultima caratteristica non rientra nella denominazione di pianeta.

Altre Definizioni con nano; personaggio; come; cucciolo; L ippodromo di Napoli d una lotteria ippica; L ippodromo di Napoli; Personaggio come Pisolo; Il Diavolo della Tasmania è il personaggio dei cartoni animati noto come; Quella rosa è un personaggio dei cartoni animati; L antieroe apatico personaggio di Gonciarov; A volte è liscio come l olio; Un fenicio come Annibale; Si usa come sostituto; Un grazioso cucciolo; Un cucciolo di un felino maculato; Un cucciolo come lo fu Varenne da piccolo;