La Soluzione ♚ Noto collegio britannico La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ETON

Curiosità su Noto collegio britannico: Storia L'Eton College - scuola esclusivamente maschile - fu costituito per volere di Enrico VI nel 1440, con il nome di King's College of Our Lady of Eton beside Windsor. È considerata la più famosa e prestigiosa scuola del Regno Unito. L'Eton College è una scuola superiore privata situata a Eton, nel Berkshire.

