La Soluzione ♚ Facevano luce ai cavernicoli La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : TORCE

Curiosità su Facevano luce ai cavernicoli: Polibio (in greco antico: ß, Polýbios; Megalopoli, 206 a. C. C. Studiò in modo particolare il sorgere della potenza della Repubblica romana, che attribuì all'onestà dei romani ed all'eccellenza delle loro istituzioni civiche e militari. ) è stato uno storico greco antico. circa – Grecia romana, 124 a.

Altre Definizioni con torce; facevano; luce; cavernicoli; Arricciare; Capovolgere un accusa; Avvolgere per strizzare; Facevano paioli; Il vino mischiato con miele di cui gli antichi Romani facevano largo uso; Il viaggio che gli artisti facevano nell Italia del 700; Dare alla luce; Quella ottica si utilizza per i cavi conduttori di luce; Ha vivissima luce; L epoca dei cavernicoli; Rifugi da cavernicoli; Rifugio da cavernicoli;