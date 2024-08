La Soluzione ♚ Ammaliate stupefatte La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : INCANTATE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente INCANTATE

Curiosità su Ammaliate stupefatte: La città incantata (, Sen to Chihiro no kamikakushi, lett. Prodotto dallo Studio Ghibli e distribuito dalla Buena Vista, il film, liberamente ispirato al romanzo fantastico Il meraviglioso paese oltre la nebbia della scrittrice Sachiko Kashiwaba, narra le avventure di Chihiro, una bambina di dieci anni che si introduce senza rendersene conto, insieme ai genitori, in una città incantata abitata da yokai (spiriti). "La sparizione causata dai kami di Sen e Chihiro") è un film d'animazione del 2001 scritto e diretto da Hayao Miyazaki.