La Soluzione ♚ Un vorace cetaceo La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ORCA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente ORCA

Curiosità su Un vorace cetaceo: Il distacco filogenetico in una specie autonoma è avvenuto, secondo i tassonomisti, circa 5 milioni di anni fa. Le orche si trovano in tutti i mari e in tutti gli oceani del mondo, dalle fredde regioni artiche e antartiche, fino ai mari tropicali. L'orca (Orcinus orca Linnaeus, 1758) è un mammifero marino appartenente alla famiglia dei delfini (cetacei odontoceti).

Altre Definizioni con orca; vorace; cetaceo; Così è la coscienza del reo; Scrisse Nozze di sangue; Il soprannome del pittore del 300 Andrea di Cione; Vorace pesce d acqua dolce sudamericano; Un grosso e vorace anfibio; Vorace pesce d acqua dolce dell America Settentrionale; Il cetaceo dei fiumi sudamericani; Un grosso cetaceo; Grande cetaceo che si ammira nei delfinari;