La Soluzione ♚ Il soggetto d un film La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : TRAMA

Curiosità su Il soggetto d un film: Trama – in narratologia, genericamente l'insieme degli eventi più importanti contenuti in un'opera narrativa Trama – insieme di fili che concorrono nel formare un tessuto Trama – nei funghi, parte inferiore del cappello Trama – L’unità dati del livello di collegamento (indicata talvolta come DL-PDU cioè “Data Link-PDU”) Trama – sorgente di magia nell'universo immaginario di Forgotten Realms Gennaro Trama (1856-1927) – vescovo cattolico italiano . Altri progetti contiene il lemma di dizionario «trama».

Altre Definizioni con trama; soggetto; film; S intreccia con l ordito; Intreccio romanzesco; È rada nel tulle; Soggetto romantico per pittori; Quella del soggetto cade sul complemento; Un vizio soggetto a divieti; Sistema audio usato nei film; Easy famoso film Anni 60; Instinct famoso film con Sharon Stone;