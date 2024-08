La Soluzione ♚ Le scioglie chi infine prende la decisione La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : RISERVE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente RISERVE

Curiosità su Le scioglie chi infine prende la decisione: Le riserve (The Replacements) è un film del 2000 diretto da Howard Deutch. Commedia sportiva con protagonisti Keanu Reeves e Gene Hackman, il film è liberamente basato sullo sciopero dei giocatori professionisti del 1987. Trama I commentatori John Madden e Pat Summerall fanno notare, durante una pessima partita dei Washington Sentinels, che la sera stessa alcuni giocatori della NFL inizieranno uno sciopero per ottenere l'aumento salariale dalle rispettive società e il quarterback dei Sentinels, lo spocchioso Eddie Martel, in un'intervista conferma tale intenzione.

Altre Definizioni con riserve; scioglie; infine; prende; decisione; Possono essere auree; Li scioglie facilmente il marinaio; Si scioglie alla fine; Si scioglie in pioggia; Lo prende chi spara bene; Prende parte al défilé; La prende brutta una faccenda che va male; La decisione di un consiglio comunale; La decisione della giuria; Colpito da una severa decisione della Chiesa;