La Soluzione ♚ Il profeta del cetaceo La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : GIONA

Curiosità su Il profeta del cetaceo: C. ) è stato un profeta ebreo antico, il protagonista dell'omonimo libro dell'Antico Testamento. Biografia Il profeta Giona, "figlio di Amittai", compare due volte nell'Antico Testamento e non si hanno altre notizie su di lui. C. Giona (IX secolo a. È uno dei dodici profeti minori ed è venerato come santo dalla Chiesa cattolica: si commemora il 21 settembre. – VIII secolo a.

Altre Definizioni con giona; profeta; cetaceo; Affittuari inquilini; Fu inghiottito da una balena; Parlare con criterio; Il profeta ebreo che fu segato in due; Il profeta ebreo che Manasse fece segare in due; Un profeta ebreo; Un vorace cetaceo; Il cetaceo dei fiumi sudamericani; Un grosso cetaceo;