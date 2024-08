La Soluzione ♚ Materiali = rocce triturate calcinacci residui da demolizioni non pericolosi La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : INERTI La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente INERTI

Curiosità su Materiali = rocce triturate calcinacci residui da demolizioni non pericolosi: Comprendono in via esemplificativa: sabbia, ghiaia, argilla espansa, vermiculite e perlite. Un inerte (anche aggregato o mistone), indica una larga categoria di materiali minerali granulari particellari grezzi usati nelle costruzioni e possono essere naturali, artificiali o riciclati da materiali precedentemente usati nelle costruzioni.

