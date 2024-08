La Soluzione ♚ Le lussuose berline con gli strapuntini ribaltabili La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : LIMOUSINE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente LIMOUSINE

Curiosità su Le lussuose berline con gli strapuntini ribaltabili: La limousine (in italiano limosina) è un tipo di autovettura con una particolare configurazione della carrozzeria a passo allungato al fine di ottenere maggiore comfort, simile a quella delle berline classiche. Prevalentemente diffuse sul mercato nordamericano dove sono abitualmente note come stretch oppure limo, le vetture utilizzate come base per realizzare delle limousine sono solitamente delle Lincoln o delle Cadillac e più raramente Hummer, tuttavia per il mercato europeo vi sono esemplari realizzati anche su base Mercedes-Benz, Audi, Jaguar.

Altre Definizioni con limousine; lussuose; berline; strapuntini; ribaltabili; Lunghissima auto molto scenografica fra; Lunghe berline di lusso; Erano lussuose vetture: Fraschini; Nota zona di Roma di recenti ville lussuose; Un auto da turismo con i sedili ribaltabili e ampio spazio per i bagagli;