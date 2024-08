La Soluzione ♚ Un dato identificativo relativo a un immobile La soluzione di 19 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PARTICELLA CATASTALE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente PARTICELLACATASTALE

Curiosità su Un dato identificativo relativo a un immobile: La particella catastale, detta anche mappale, in Italia, è una porzione di un terreno o di un fabbricato di proprietà di uno o più individui per quote o di società. Essa è una porzione di terreno continua fisicamente, con lo stesso possessore, con la stessa qualità e classe di coltura e ubicata nello stesso comune. La particella catastale è l'unità di riferimento del catasto terreni.

