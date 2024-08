La Soluzione ♚ Circuito portoghese per gare di auto e moto La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ESTORIL La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente ESTORIL

Curiosità su Circuito portoghese per gare di auto e moto: Le due entità territoriali hanno dato vita alla nuova freguesia di União das Freguesias de Cascais e Estoril, o semplicemente Cascais e Estoril. Estoril è una ex freguesia portoghese del comune di Cascais, che aveva un'estensione di 8,79 km² e 26 397 abitanti (2011). La freguesia è stata soppressa in seguito alla riorganizzazione amministrativa del 2012-2013, che ne ha determinato l'accorpamento con la freguesia di Cascais.

Altre Definizioni con estoril; circuito; portoghese; gare; auto; moto; Circuito del Portogallo per gare di auto e moto; Vi si correva il Gran Premio di Formula 1 in Portogallo; Deviazioni in un circuito automobilistico; Un circuito belga della F 1; Circuito per centauri; L ex territorio portoghese in India; Isola portoghese di un rinomato vino liquoroso; Stato asiatico di lingua portoghese su un isola; Un tipo di motociclo per gare fuoristrada; Competizione femminile di atletica di 7 gare; Campo per gare ippiche; In molte auto è automatico; Marca di auto europea; L auto di serie seguita in pista dai bolidi di Formula Uno; Casa di moto giapponesi; Un modello di successo fra le moto BMW; Moto sotto il cui sedile si mette il casco;