La Soluzione ♚ Accolgono gli amici a quattro zampe La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CUCCE

Curiosità su Accolgono gli amici a quattro zampe: Con cuccia s'intende generalmente il luogo adibito al riposo del cane, con lo stesso termine però si identifica anche un manufatto artificiale idoneo a tale scopo. Contesto Chiamata anche casetta del cane, termine che va a sottolineare l'intimità dell'ambiente per l'animale domestico, è tendenzialmente realizzata in materiale isolante (spesso legno) e completamente chiusa, per evitare perdita di calore, tranne che per una fessura frontale dove l'animale può entrare o uscire. A differenza del canile, la cuccia è un luogo privato che il cane riconosce come proprio.

Altre Definizioni con cucce; accolgono; amici; quattro; zampe; Stanno sotto i nasini; Le bande che accolgono il vincitore; Accolgono molti Inglesi dopo il lavoro; Accolgono molti bagnanti; L Alessandra cantante che ha vinto Amici nel 2009; Donald per gli amici; Sono cordiali quelle tra amici; Si può giocarvi al massimo in quattro; Sono chiuse da quattro muri; Le quattro che ispirarono Vivaldi; Il santo con zampe e coda; Un anfibio privo di zampe come la cecilia; Ha zampe nere e occhi azzurri;