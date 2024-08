La Soluzione ♚ Si usa come sostituto La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : SURROGATO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente SURROGATO

Curiosità su Si usa come sostituto: In economia, un surrogato è un sostituto di un altro determinato bene. Può essere un prodotto di largo consumo, sviluppato in condizioni di necessità (tipicamente in tempo di guerra o sotto embargo) in sostituzione di un altro prodotto comune quando quest'ultimo non si può più importare o produrre a causa di una improvvisa interruzione delle vie commerciali.

Altre Definizioni con surrogato; come; sostituto; Bene che può sostituirne un altro; Il Diavolo della Tasmania è il personaggio dei cartoni animati noto come; Lo è una consonante come la ci dolce; Sa come fare i salami; Un sostituto in panchina; Le fa il sostituto;