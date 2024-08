La Soluzione ♚ Uno dei vertici dello storico Quadrilatero sul Garda La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PESCHIERA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente PESCHIERA

Curiosità su Uno dei vertici dello storico quadrilatero sul garda: Peschiera registra ogni anno circa 2,4 milioni di presenze ufficiali, cifre che la collocano al ventunesimo posto assoluto in Italia fra le destinazioni turistiche, e al secondo dopo Lazise come meta lacustre italiana. Peschiera del Garda (Pischéra in veneto) è un comune italiano di 11 033 abitanti della provincia di Verona in Veneto. È il comune più occidentale della regione e il territorio comunale confina con le province di Brescia e Mantova.

