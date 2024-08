La Soluzione ♚ Una con la lingua lunga La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CIARLIERA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CIARLIERA

Curiosità su Una con la lingua lunga: Tre donne è un film del 1977 diretto da Robert Altman. Trama Pinky Rose è una ragazza del sud, eccentrica ma ingenua ed impressionabile, che trova lavoro come assistente nella spa termale di una località turistica della California. Presentato in concorso al 30º Festival di Cannes, è valso a Shelley Duvall il premio per la migliore interpretazione femminile.

Altre Definizioni con ciarliera; lingua; lunga; Persona molto loquace; Lingua di terra fra due continenti; Lingua per tutte le lingue; I suoni articolati tipici di una lingua; Prestito a lunga scadenza; Un piatto di carne che richiede una lunga cottura; Chioma maschile lunga incolta;