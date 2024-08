La Soluzione ♚ Il solido più fiscale La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CUNEO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CUNEO

Curiosità su Il solido piu fiscale: Cuneo (IPA: ['kuneo] ) (Coni in piemontese; IPA: ['kni]) è un comune italiano di 55 964 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia del Piemonte. La città è sorta presso la confluenza dei corsi d'acqua Stura e Gesso, su un "cùneo" la cui caratteristica conformazione ne ha ispirato il nome. Il nucleo più antico, e centro storico, è caratterizzato da un impianto a scacchiera che, partendo dal vertice dell'immaginario cuneo scorre lungo una via mediana che sbocca sull'ampia piazza Galimberti: la città fu infatti plasmata come cittadella militare antifrancese dai Savoia, ed è uno dei pochi capoluoghi dell'Italia settentrionale ad avere origini moderne e non romane.

Altre Definizioni con cuneo; solido; fiscale; La provincia di Barolo e Barbaresco; Città del Piemonte; Vasta provincia del Piemonte; Un solido che può anche essere gelato; Solido non cedevole; Brodo di carne solido; Ciascuno ha quello fiscale; Quella fiscale non riguarda un penitenziario; Non paga le tasse dovute fiscale;