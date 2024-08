La Soluzione ♚ La scherma giapponese con armature e spade di bambù La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : KENDO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente KENDO

Curiosità su La scherma giapponese con armature e spade di bambu: "via (, do) della spada (, ken)") è un'arte marziale giapponese, ovvero una forma di budo ( lett. Il kendo ( lett. "via marziale" o "via della guerra"), ed uno sport da combattimento che deriva dall'evoluzione delle tecniche di combattimento con la katana ( spada giapponese) anticamente utilizzate dai samurai () nel kenjutsu ( lett.

