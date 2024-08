La Soluzione ♚ Si può giocarvi al massimo in quattro La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : TENNIS La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente TENNIS

Curiosità su Si puo giocarvi al massimo in quattro: È considerato uno sport completo e armonico, sebbene fisicamente asimmetrico perché il braccio che impugna la racchetta viene usato più spesso dell'altro, che richiede ottime capacità fisiche (coordinazione, velocità e resistenza sulla distanza) e mentali (tecnica nei colpi, tattica, visione di gioco, riflessi e intuito). Il tennis è uno sport della racchetta che vede opporsi due o quattro giocatori in un campo da gioco diviso in due metà da una rete alta 0,914 m al centro e 1,07 m ai lati.

