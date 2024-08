La Soluzione ♚ Un prodotto per la cura dei capelli La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : BALSAMO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente BALSAMO

Curiosità su Un prodotto per la cura dei capelli: Si è formato nel 1928 dall'unificazione dei due distinti comuni di Cinisello e Balsamo, che individuano ancora oggi i due principali quartieri della città. Cinisello Balsamo (distintamente Cinisell, AFI: [tini'zl], e Bàlsom, AFI: ['blsum], in dialetto milanese) è un comune italiano di 74 700 abitanti della città metropolitana di Milano in Lombardia.

Altre Definizioni con balsamo; prodotto; cura; capelli; Linimento odoroso; Se si varia il loro ordine il prodotto non cambia; Il modello più economico di un prodotto in commercio; Neurotrasmettitore prodotto in aree del cervello; I medici che sovrintendono a una cura; Cura l allestimento delle mostre di arte; La cura tramite i raggi X; Lo sono i capelli ondulati; Si dice di capelli neri lucenti; Si fa lisciando i capelli con una mano;