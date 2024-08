La Soluzione ♚ Il nome che si scrive sulla lettera La soluzione di 12 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : DESTINATARIO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente DESTINATARIO

Curiosità su Il nome che si scrive sulla lettera: La parola è legata a destinazione e a destino, sia per indicare che al messaggio è connaturata una volontà, sia per significare che questa volontà deve compiersi grazie a certe condizioni favorevoli, viste in chiave fatalistica. Ne è sinonimo ricevente: chi riceve il messaggio. Si dice destinatario la persona a cui è inviato un messaggio, in particolare una lettera.

