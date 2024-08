La Soluzione ♚ Il monte che Manzoni ricorda ne I promessi sposi La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : RESEGONE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente RESEGONE

Curiosità su Il monte che manzoni ricorda ne i promessi sposi: Descrizione Il nome prende origine dal suo celebre profilo e dall'italianizzazione del termine lombardo resegun (grande sega), dato che, soprattutto se osservate dalla città di Lecco e dalla Brianza, le sue nove punte principali ricordano proprio la lama di una sega. Il Resegone (Resegun in lecchese, Resegù in bergamasco, storicamente Resegun de Lecch in milanese e comasco), detto anche Monte Serrada, è una montagna delle Prealpi Orobie alta 1875 m s. , situata al confine tra la provincia di Bergamo e la provincia di Lecco. m. l.

