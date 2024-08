La Soluzione ♚ Un manifesto domestico La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : POSTER La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente POSTER

Curiosità su Un manifesto domestico: Tuttavia, è traducibile come manifesto decorativo. Il termine poster (dall'inglese to post, collocare, piazzare, appostare) letteralmente significa affisso, avviso, cartello, cartellone o manifesto; in lingua italiana assume differenti significati. Accezione comune Un poster è un foglio di carta plastificata di grande formato (di solito almeno A3) da appendersi ad una parete.

