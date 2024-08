La Soluzione ♚ Un letto in cui non è possibile rigirarsi La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : AMACA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente AMACA

Curiosità su Un letto in cui non e possibile rigirarsi: Un'amaca è illustrata nel Salterio di Luttrell (1320/1340). L'uso dell'amaca sulle navi fu introdotto per la prima volta da Cristoforo Colombo, eliminando così l'abitudine dei marinai di dormire per terra. Le origini dell'amaca non sono note. L'amaca (IPA: [a'maka]) è una forma primordiale di giaciglio utilizzata per dormire o riposarsi.

Altre Definizioni con amaca; letto; possibile; rigirarsi; La riforma sanitaria USA del 2010; Vi si dorme dondolando; Tiene sospeso chi la usa; Ha solo il soggiorno e una camera da letto; Tessuto per coperte da letto; Ha un letto molto stretto; Segno da cui è possibile trarre un presagio; Farla significa rubare quanto più possibile; Non è possibile osservarlo a lungo;