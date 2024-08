La Soluzione ♚ Javier attore spagnolo La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : BARDEM La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente BARDEM

Curiosità su Javier attore spagnolo: Javier Ángel Encinas Bardem (Las Palmas de Gran Canaria, 1º marzo 1969) è un attore spagnolo. È stato candidato quattro volte al Premio Oscar rispettivamente nella sezione miglior attore protagonista per Prima che sia notte, Biutiful e A proposito dei Ricardo e nella sezione miglior attore non protagonista per Non è un paese per vecchi, vincendolo per quest'ultimo film.

Altre Definizioni con bardem; javier; attore; spagnolo; Lo Javier del film L amore ai tempi del colera; Javier e Penelope Cruz; Un film con Javier Bardem: Non è un paese per; Raoul attore di fiction; Uno Steven attore; Il Quaid popolare attore; L arcipelago spagnolo con Ibiza; Sono una Comunità autonoma dello Stato spagnolo; Il Rafael tennista spagnolo fra i migliori di sempre;