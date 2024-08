La Soluzione ♚ Un gioco enigmistico basato su più significati La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : POLISENSO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente POLISENSO

Curiosità su Un gioco enigmistico basato su piu significati: Bisenso è un termine enigmistico dotato di almeno due valenze. Anzitutto è uno dei due possibili modi con cui l'enigmistica realizza l'ambiguità di significato alla base dei suoi giochi, in via alternativa o complementare alla cesura, secondo i casi. Sta quindi a indicare la parola omografa e omofona dotata di più significati, sfruttata nello svolgimento testuale dei giochi in versi (es.

