La Soluzione ♚ Un fenicio come Annibale La soluzione di 11 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CARTAGINESE

Curiosità su Un fenicio come annibale: Cartagine (in latino Carthago o Karthago; in greco antico: ad, Karchedn) era un'antica città fenicia, tra le più importanti colonie puniche del Mediterraneo; all'epoca del suo massimo splendore fu capitale di un piccolo impero che includeva i territori sud-orientali della penisola iberica, la Corsica e la Sardegna sud-occidentale, la Sicilia occidentale e le coste della Libia.

