La Soluzione ♚ Distribuisce cash La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : BANCOMAT La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente BANCOMAT

Curiosità su Distribuisce cash: BANCOMAT, PagoBANCOMAT e BANCOMAT Pay sono le denominazioni commerciali che identificano in Italia, rispettivamente i circuiti di pagamento per: il servizio di prelievo di denaro contante da sportelli automatici (ATM) il pagamento di beni e servizi presso i terminali POS abilitati (POS) il servizio di pagamenti istantanei scambio denaro ed acquisti e-commerce I circuiti e i relativi servizi, funzionanti solo in Italia, sono gestiti e disciplinati dalla società BANCOMAT S.

Altre Definizioni con bancomat; distribuisce; cash; Distribuisce contanti per la via; Un circuito di prelievo con sportelli automatici; Vi si prelevano contanti; Distribuisce elettricità; Distribuisce watt;