La Soluzione ♚ Determina un rimprovero La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : DEMERITO

Altre Definizioni con demerito; determina; rimprovero; Determina il passaggio del ghiaccio ad acqua; Determina la reincarnazione nell induismo; Determina l effetto; Un severo rimprovero; Un rimprovero scritto dell insegnante; Un rimprovero che arriva da qualcuno più adulto;