La Soluzione ♚ Il cocktail che può essere sbagliato La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : NEGRONI

Curiosità su Il cocktail che puo essere sbagliato: Il Negroni è un cocktail da aperitivo alcolico dal tipico colore rosso chiaro, a base di vermut rosso, bitter Campari e gin. Storia Fu ideato a Firenze nel 1919-20 dal conte Camillo Negroni. È un cocktail riconosciuto ufficialmente dall'IBA nonché uno dei più famosi. Negli anni venti il conte era solito frequentare l'aristocratico Caffè Casoni in Via de' Tornabuoni a Firenze (locale in cui verrà trasferita in seguito l'attività del già esistente Caffè Giacosa) e, per variare dal suo abituale aperitivo Americano, chiese al barman Angelo Tesauro (secondo altri autori però pare che fosse Fosco Scarselli) di aggiungere un po' di gin in sostituzione del seltz, in onore del suo soggiorno a New York.

