La Soluzione ♚ Chi pratica sport sgranocchia quelle proteiche La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : BARRETTE

Curiosità su Chi pratica sport sgranocchia quelle proteiche: Grazie alla lunga gittata e la disponibilità di munizioni altamente efficaci (come API o Raufoss Mk 211) l'M82 si rivela molto efficace contro obiettivi come stazioni radar, camion, aerei ed elicotteri parcheggiati, ma può essere usato per colpire soldati distanti o dietro protezioni; tuttavia il compito anti-uomo non s'addice all'M82, come del resto neppure a qualsiasi altro fucile cal. 50 BMG (12,7 × 99 mm NATO). Si tratta di un fucile di precisione anti-materiale in calibro. Il fucile M82 Barrett (anche detto light fifty) è un fucile semiautomatico a corto rinculo, prodotto dalla Barrett Firearms Company.

Altre Definizioni con barrette; pratica; sport; sgranocchia; quelle; proteiche; Ci sono quelle energetiche e quelle ai cereali; La pratica un medico; La cartella contenente la pratica; Si pratica molto in Finlandia; Lo sport di Sinner; Ente che sostiene gli sport marinareschi sigla; Gli anziani dello sport; Il pop che si sgranocchia; Il pop che si sgranocchia al cinema; Il corn che si sgranocchia; Quelle dei Mongoli sparsero terrore in Asia; Nelle stazioni ci sono quelle mobili; Sono cordiali quelle tra amici; Suffisso per sostanze proteiche;