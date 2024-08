La Soluzione ♚ Un campione tra le carte La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ASSO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente ASSO

Curiosità su Un campione tra le carte: La moglie, Silvia, si convince a lasciarlo andare, ma soltanto a patto che quella sia l'ultima volta di Asso al tavolo di gioco. Trama Asso è un incallito giocatore che si è guadagnato il soprannome per la sua bravura con le carte. Asso è un film italiano del 1981, diretto da Castellano e Pipolo. Lo stesso giorno in cui si sposa, viene a sapere che in città è arrivato il Marsigliese, un noto giocatore d'azzardo.

