La Soluzione ♚ Un attrezzo soppiantato dal trapano La soluzione di 10 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : SUCCHIELLO

Curiosità su Un attrezzo soppiantato dal trapano: Il succhièllo (chiamato anche trivellino) è un piccolo utensile manuale utilizzato in falegnameria, che permette di praticare dei piccoli fori nel legno senza ricorrere all'ausilio di un trapano. Caratteristiche Un succhiello è costituito da: un'impugnatura che serve per imprimere il moto di rotazione necessario per far penetrare la punta nel legno un gambo di metallo che costituisce il corpo dell'utensile una punta conica fornita di un tagliente elicoidale a passo crescente verso il gambo L'attrezzo ha una lunghezza di 10-15 centimetri ed il corpo e la punta di diametri diversi a seconda della grandezza del foro da ottenere.

