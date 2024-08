La Soluzione ♚ Lo è una consonante come la ci dolce La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PALATALE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente PALATALE

Curiosità su Lo e una consonante come la ci dolce: In fonetica articolatoria, una consonante palatale è una consonante, classificata secondo il proprio luogo di articolazione. La consonante palatale è inoltre molto usata nella pronuncia della lettera L. Essa viene articolata accostando il dorso della lingua al palato, in modo che l'aria, costretta dall'ostacolo, produca un rumore nella sua fuoriuscita.

Altre Definizioni con palatale; consonante; come; dolce; Tipo di suono della lingua; Si differenzia da Sofia per una consonante; La consonante vibrante; Una consonante bifronte; Sa come fare i salami; Il telo colorato usato come copricostume; Un pezzo di scheletro come la staffa dell orecchio; Un abito per chi è in dolce attesa; Una bibita poco dolce; Tipico dolce pasquale napoletano;