La Soluzione ♚ Lo Spacey del cinema La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : KEVIN

Curiosità su Lo spacey del cinema: Varianti Francese: Kévin Inglese: Kevyn Ipocoristici: Kev Irlandese: Caoimhín, Cóemgein, Kevan Varianti in altre lingue Gallese: Cefin Latino: Coemgenus Polacco: Kewin Origine e diffusione Si tratta di una forma anglicizzata del nome irlandese Caoimhín, derivato dal più antico Cóemgein, composto dagli elementi irlandesi antichi cóem ("gentile", "fine", "bello", da cui anche Caoimhe) e gein ("nascita"). Kevin è un nome proprio di persona maschile in uso in diverse lingue, fra cui inglese, irlandese, francese, tedesco, olandese e lingue scandinave.

