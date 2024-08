La Soluzione ♚ Situate messe La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : POSTE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente POSTE

Curiosità su Situate messe: P. T. ), a sua volta derivante dell'Amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico, convertite in società per azioni nel 1998, sono un'impresa pubblica che opera nei settori dei servizi postali, assicurativi e finanziari (tramite il Patrimonio BancoPosta), nei servizi di monetica, telecomunicazioni, telegrafici e di telematica pubblica, nonché, recentemente nel settore dell'energia (Luce e Gas), e di operazioni di riscossione, e di raccolta del risparmio postale emesso da Cassa depositi e prestiti (CDP) e assistita dalla garanzia dello Stato italiano. I. ), originariamente note come Ente Poste Italiane (E. Le Poste Italiane (in sigla P.

Altre Definizioni con poste; situate; messe; Situate agli antipodi; Si mette alla parete; I custodi delle auto in sosta; Situate a una grande profondità ; Situate a grande profondità ; Messe in catene; Messe da parte; Messe da parte fatte fuori;