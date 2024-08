La Soluzione ♚ Lo prende chi spara bene La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CENTRO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CENTRO

Curiosità su Lo prende chi spara bene: Geografia Centro abitato – località abitata costituita da un nucleo di edifici ed abitazioni, costituente una forma autonoma di vita sociale Centro storico – la parte più antica di una città, di solito corrispondente al primo nucleo urbano e spesso coincidente con il centro della città Centro geografico – centro di una regione della superficie terrestre Centro-Valle della Loira – regione della Francia Centro – regione del Portogallo Centro – distretto della città di Madrid, in Spagna Centro – quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile Centro – quartiere della città di Biella, in Italia Centro – quartiere della città di Grosseto, in Italia Centro – quartiere della città di Monza, in Italia Centro – barrio di Montevideo, in Uruguay Centro – municipalità dello stato di Tabasco, in Messico Matematica e geometria Centro – in geometria è un punto particolare Centro di un gruppo – nella teoria dei gruppi è un particolare sottogruppo di un gruppo Fisica Centro di massa – concetto della fisica Sport Centro – ruolo offensivo nel football americano Centro – ruolo offensivo nell'hockey su ghiaccio Centro (o pivot) – ruolo nella pallacanestro Centroboa – ruolo nella pallanuoto Tre quarti centro – posizione del rugby Altro Centro o centrismo – collocazione politica dei moderati equidistante fra la sinistra e la destra Franco Centro – partigiano italiano, medaglia d'oro al valor militare (1930-1945) Centro! – film di John Ford del 1917 Centro – singolo di MadMan feat Coez Mandamento Centro o Città – Suddivisione geografica corrispondente alla città di Reggio Calabria nell'organigramma della 'ndrangheta Pagine correlate Centrale . Altri progetti contiene il lemma di dizionario «centro».

