La Soluzione ♚ Piatto preparato con vari ingredienti in gelatina La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ASPIC

Curiosità su Piatto preparato con vari ingredienti in gelatina: Gli ingredienti possono essere i più svariati (pezzetti di carne, frutta, verdura, giardiniera, salumi, pesce, latticini) ma il componente essenziale è il brodo (solitamente di carne bovina, leggero e sgrassato, o di dado, ma contenente un opportuno addensante). Può essere una portata salata, come nel caso dell'aspic realizzato con brodo di carne, o un dolce al cucchiaio. L'aspic è un piatto basato sull'incorporazione di vari ingredienti in gelatina. Aspic salato È un preparato culinario da consumarsi tipicamente in tarda primavera o estate.

