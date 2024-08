La Soluzione ♚ Il Luca regista di Io sono l amore La soluzione di 10 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : GUADAGNINO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente GUADAGNINO

Curiosità su Il luca regista di io sono l amore: È principalmente noto per aver diretto le pellicole Io sono l'amore (2009), Chiamami col tuo nome (2017), Suspiria (2018), remake dell'omonimo film cult di Dario Argento, e Bones and All (2022). Luca Guadagnino (Palermo, 10 agosto 1971) è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano.

