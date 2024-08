La Soluzione ♚ Liberare dalla melma La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : SFANGARE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente SFANGARE

Curiosità su Liberare dalla melma: Il movimento del Settantasette è stato un movimento politico e culturale spontaneo ed esplosivo, a vocazione extra-parlamentare nato in Italia a Febbraio poi proclamato sciolto dagli stessi protagonisti a Ottobre, come sviluppo e trasformazione dei movimenti giovanili e operai ancora esistenti nel paese dopo il Sessantotto, costituendo una breve ma incisiva parabola di circa nove mesi (salvo poi tornare vivo negli anni successivi per azioni estemporanee dei suoi protagonisti).

Altre Definizioni con sfangare; liberare; melma; Liberare dalla schiavitù; Si paga per far liberare un ostaggio; Liberare dal make-up; Limaccioso pieno di melma; Ripara l auto da melma e spruzzi d acqua; Melma fanghiglia;