La Soluzione ♚ Legno duro per natanti La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PITCH PINE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente PITCHPINE

Curiosità su Legno duro per natanti: Il pino rigido, o anche pispaino o pispagno (dall'inglese pitch-pine), è un albero di dimensioni medio-piccole (6–15 m, eccezionalmente fino a 30 m) originario degli Stati Uniti orientali. Il nome inglese deriva dal fatto che veniva usato in passato per ricavarne la pece (pitch in inglese). Descrizione È un albero dalla chioma ampia e a volte appiattita, con rami piuttosto contorti.

Altre Definizioni con pitch pine; legno; duro; natanti; Fascia di legno a protezione del muro; Protegge il legno della chitarra dall uso del plettro; Il colore del legno di ciliegio; Farina che si ottiene dal grano duro; Un cane da caccia dal pelo duro e ispido; Frutti che hanno duro guscio; Natanti in pessime condizioni; Una struttura per l ormeggio dei natanti; Natanti di fortuna;