La Soluzione ♚ La Jennifer lanciata dalla sit com Friends La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ANISTON

Curiosità su La jennifer lanciata dalla sit com friends: Il personaggio era molto popolare durante la messa in onda della serie, tanto da essere stato riconosciuto come uno dei 100 più grandi personaggi femminili televisivi negli Stati Uniti. Jennifer Joanna Aniston (Los Angeles, 11 febbraio 1969) è un'attrice statunitense. Ha ottenuto notorietà internazionale per aver interpretato Rachel Green nella sitcom televisiva Friends (1994-2004), ruolo che le è valso un Premio Emmy, un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award.

Altre Definizioni con aniston; jennifer; lanciata; friends; Una Jennifer del cinema; Jennifer nel cast di Come ti spaccio la famiglia; Jennifer nella sitcom Friends; Jennifer per molti J.Lo; La Jennifer detta anche J Lo; Quel mostro di un film con Jennifer Lopez; Tesa o lanciata; La brava cantante lanciata da X Factor nel 2009; La bonita: fu lanciata da Madonna a fine Anni 80; com: divertente serie come Friends; com: una serie televisiva come Friends; La Kudrow di Friends;