La Soluzione ♚ Si indossano solo dopo essersi spogliati La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PIGIAMI La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente PIGIAMI

Curiosità su Si indossano solo dopo essersi spogliati: Il termine originale faceva riferimento a dei pantaloni larghi e leggeri, utilizzati in Asia da entrambi i sessi. Pigiama (dal persiano pay-jame, letterale «indumento per le gambe») è il termine con il quale si fa riferimento a una serie di capi di abbigliamento utilizzati a letto. In occidente invece per pigiama si intende un indumento composto da due «pezzi», derivato dall'originale, ed utilizzato come capo di abbigliamento per il sonno, ma anche per l'abbigliamento casalingo, sempre da entrambi i sessi.

Altre Definizioni con pigiami; indossano; solo; dopo; essersi; spogliati; S indossano per dormire; Indumenti da notte; Li indossano i monaci e i frati; Indossano la muta; Si indossano per camminare nel fango; Pittura fatta con un solo colore; Attore vestito di nero che si esprime solo a gesti; Un tipo di stampa a un solo colore; Si commemora un mese dopo la morte; Incontrare dopo tanto tempo; I medici lo temono dopo il trapianto di un organo; Si usa dopo essersi lavati; Il ricongiungimento di una band dopo essersi sciolta; Spogliati completamente;